"Şehir merkezleri gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır." dedi.

Deprem bölgesinde 1 milyon 123 bin bina incelendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 1 yıl içerisinde kalıcı konutları yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı yerleştireceğiz."

"Depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evi yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 70 bin köy evini yaparak hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek." diye konuştu.

Toplu konut ve kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı davranacaklarını belirten Erdoğan, "Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yapılacak konutlara ilişkin, "Yatay mimari prensibimiz çerçevesinde konutlarımızın hiçbiri zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa gözünün yaşına bakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin."