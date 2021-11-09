Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 1550 personelle Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta Eren Kış-1 (Bestler-Dereler) Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1550 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.