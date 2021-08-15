Sümela Manastırı’nda 8’inci ayin

TRABZON

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği'nce verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine pandemi tedbirleri nedeniyle kontenjan ayrılan 110 kişi katıldı. Trabzonspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Yunanistanlı Anastasios Bakasetas da ayine katılanlar arasında yer aldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ise ayin öncesi Sümela Manastırı’na gelişi sırasında Trabzonspor logolu maske taktığı dikkat çekti.

TÜRKİYE'DEKİ AFETLER İÇİN DUA ETTİ

Ayinde konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, “Şükürler olsun ki, bu kutsal mekanda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk. Meryem Αna'mızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifasını diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı, yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekandır. Biz Hristiyanlar için Meryem Ana'nın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder. İslam alemi için de çok önemli bir konuma sahip olan Hz. Meryem’in birleştirici gücü, manevi ışığı ve merhameti, burada, Sümela’da, yemyeşil doğanın içinde akan berrak suların sağladığı huzurla birleşince Tanrı'ya şükretmekten başka ne düşünebilir ki insan?” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Kendilerine bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bartholomeos, şunları söyledi:

“90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkanı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi ifade ederken, son 6 yıl boyunca ciddi bir restorasyona tabi tutularak, bu tarihi manastırın daha nice asırlar var olmasını garanti eden, bilinmeyen bazı bölümlerini tespit ederek freskleri restore eden, kayma tehlikesi gösteren büyük kayaları zor şartlar altında sabitleştiren ve yaz kış demeden yoğun bir şekilde çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, ilgili müdürlüklere, burada çalışan uzman bilim insanları ve ustalara Ortodoks Dünyası ve Patrikhanemiz adına şükranlarımızı ifade ederiz. Ayrıca bu hafta Çanakkale Truva Müzesi'nde 14 yıl önce çalınan, 12 adet ikonanın Rum kiliselerine iadesine ön ayak olan, bu manastırın restorasyonuna özel ilgi gösteren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a müteşekkiriz.”

‘SEVGİ VE BOLLUĞUN TESİSİ İÇİN DUA ETMEYE GELDİK’

Yaşanan afetler ve pandeminin son bulması temennisinde de bulunan Bartholomeos, “Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felaketlerinin, sellerin, yangınların ve pandeminin yarattığı acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik. Temenni ederiz ki, tüm dualarımız kabul görsün ve Meryem Ana'mızın bereketi ve inayetiyle seneye tekrar hep birlikte daha büyük bir dayanışma ve coşkuyla yine burada yüce Allah buluşmamızı nasip etsin. Hepinizi hayır dualarımızla selamlıyor ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle, tarihi manastır pandemi tedbirleri kapsamında yeniden ziyarete açıldı.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ağaçlık bölgede kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ilk ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetti.