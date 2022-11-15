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TPAO 93 iÅŸÃ§i alacak

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 11:42
TPAO 93 iÅŸÃ§i alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPAO) merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±na 93 Ã–n Lisans (MYO) mezunu iÅŸÃ§i alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

Personel alÄ±mÄ±, Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±na Ä°ÅŸÃ§i AlÄ±nmasÄ±nda Uygulanacak Usul ve Esaslar HakkÄ±nda YÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri uyarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilecek. BaÅŸvurular TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumunun Ä°l/Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr Ã¼zerinden 14.11.2022-18.11.2022 tarihleri arasÄ±nda yapÄ±labilecek.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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