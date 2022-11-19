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Trabzon Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

19 KasÄ±m 2022 Cumartesi 12:19
Trabzon Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

ilan.gov.trâ€™de yer alan ilana gÃ¶re; Trabzon Ãœniversitesiâ€™nin Ã§eÅŸitli birimlerine 2547 sayÄ±lÄ± Kanunâ€™un ilgili maddeleri ve Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸi ile Trabzon Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltme ve Atanma YÃ¶nergesi kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi alÄ±nacaktÄ±r.

BaÅŸvuru sÃ¼resi bu ilanÄ±n ResmÃ® Gazeteâ€™de ilan edildiÄŸi tarihten itibaren 15 (onbeÅŸ) gÃ¼n olup baÅŸvuru sÃ¼resi 15â€™inci gÃ¼nÃ¼n mesai saati sonunda (Saat 17.00â€™de) biter. SÃ¼resi iÃ§inde ulaÅŸmayan baÅŸvurular ile eksik belgeli baÅŸvurular kabul edilmeyecektir. Postada yaÅŸanacak gecikmeler dikkate alÄ±nmayacak olup bundan Ãœniversitemiz sorumlu deÄŸildir.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

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