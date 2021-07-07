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Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:05
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Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programları İlanı

Trakya Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programları ilan edildi. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Programlar kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması hedefleniyor.

Proje sahipleri başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 26 Aralık 2021 tarihine kadar yapabilecek.

Islak imzalı ve mühürlü taahhütnamelerin 31 Aralık 2021  tarihine kadar Trakya Kalkınma Ajansına teslim edilmesi gerekmektedir.

Trakya Kalkınma Ajansının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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