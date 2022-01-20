Van Valisi Bilmez: İran'ın aldığı tedbirlerden memnunuz

VAN - Van ile İran'ın Hoy kenti arasında alt güvenlik komite toplantısının 56’ncısı İran’ın Hoy kentinde yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Gerek düzensiz göç, terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ve İran’ın birlikte önlem alması ve hareket etmesiyle daha da başarılı olacaktır. Biz İran’ın aldığı tedbirlerden memnunuz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin de geliştirmesi önemlidir" dedi.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki heyet, sabah saatlerinde kara yolu ile Kapıköy Gümrük kapısından İran’a giriş yaptı. Razi Gümrük Kapısı'nda Hoy Valisi Hüseyin Abbasi tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindeki heyet, ilk olarak Hoy Valiliği'ni ziyaret etti. Bir süre Hoy Valisi Abbasi ile sohbet eden Vali Bilmez, daha sonra hatıra defterini imzaladı. Görüşmenin ardından Vali Bilmez başkanlığındaki heyet, Hoy Valisi Abbasi başkanlığındaki heyetle toplantı yaptı. Toplantıda sınır güvenliği, terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.



Vali Bilmez, Ortadoğu ve Afganistan’daki son gelişmelerin düzensiz göçü tetiklediğini belirterek, “Düzensiz göçmenler bizim için çok önemli bir sorun. Türkiye olarak sınırda gerekli önlemleri alıyoruz. Ancak gerek düzensiz göç, terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye ve İran’ın birlikte önlem alması ve hareket etmesiyle daha da başarılı olacaktır. Biz İran’ın aldığı tedbirlerden memnunuz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin de geliştirmesi önemlidir. Bu anlamda biz Kapıköy Gümrük kapısının çalışma süresinin uzatılmasını hatta 24 saat açık kalmasını talep ediyoruz. İran’ın da yol ve Razi Gümrük Kapısı'nda gerekli çalışmaları bir an önce bitirmesini bekliyoruz” dedi.



Hoy Valisi Hüseyin Abbasi ise iki ülkenin güvenlik güçlerinin çabasıyla çok büyük olaylar yaşanmadığın belirterek, “Van heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Biz iki ülkenin huzurunu ve dostluğunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede her türlü iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.



Toplantıya Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında Başkale Kaymakamı Asım Solak, Saray Kaymakamı Yunus Ataman, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Özel Kalem Müdürü Mehmet Akkuş, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, İl Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan ile ilgili memurlar katıldı.



ESNAF ZİYARETI YAPILDI



Toplantı sonrası Vali Bilmez ile Hoy Valisi Hüseyin Abbasi ve beraberlerindekiler esnafı ziyaret etti. Buradan Hoy Belediye Başkanlığı’na geçen Vali Bilmez, Belediye Başkanı Hasan Nasrollahpour ile bir süre görüşerek Van’daki belediye yatırımlarını görmesi için davet etti. İran ziyareti Vali Bilmez ve Hoy Valisi Hüseyin Abbasi’nin protokol imzalaması ve karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.