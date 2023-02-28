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Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu vefat etti

Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

28 Şubat 2023 Salı 14:56
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu vefat etti

Ankara

Sabih Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu.

Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de Menemen'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kanadoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun oldu.

Mesleğe Burhaniye hakim adayı olarak başlayan Sabih Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum cumhuriyet savcılığı, Bingöl sulh hakimliği, Tokat ve Kırşehir ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir ceza hakimliği ile Bakırköy ağır ceza mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kanadoğlu, 26 Aralık 1994 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 11'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Sabih Kanadoğlu, 21 Ocak 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı.

Kanadoğlu, evli ve üç çocuk sahibiydi.

"367" görüşünü ortaya atmıştı

Vural Savaş'ın ardından başsavcılık görevine seçilen Kanadoğlu, Savaş'ın Anayasa Mahkemesinde Fazilet Partisinin ve Halkın Demokrasi Partisinin kapatılması istemiyle açtığı davalarda süreci yürütmüştü.

Sabih Kanadoğlu ayrıca 2007'deki Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde, Anayasa'nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken nitelikli çoğunluk olan 367 oyun, sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu
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