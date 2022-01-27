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Zonguldak’ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Ocak 2022 Perşembe 14:20
Zonguldak’ta heyelan; dev kayalar nedeniyle İstanbul yolu kapandı

ZONGULDAK - Zonguldak- İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü. Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldakta Heyelanİstanbul Yolu Kapandı
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