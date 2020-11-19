Kızılay’a İzmir depremzedeleri için 3.5 milyon liralık bağış

İSTANBUL - Kızılay, deprem bölgesinde üstlendiği barınma, beslenme, sağlık, yaşam malzemeleri, psiko-destek gibi faaliyetleri gönüllülerin ve bağışçıların yoğun destekleriyle aralıksız sürdürüyor. Coca-Cola Vakfı da Türk Kızılay’ına 3.5 milyon liralık nakit bağışı gerçekleştirdi. Bağış sonrası düzenlenen imza töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından Kızılay, ülkemizde ve tüm dünyada yürüttüğü yardım operasyonlarını tamamen gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle sürdürmektedir. 152 yıl boyunca bu ülkenin insanlarına en zor zamanlarda yardım ederek, toplumun ortak hafızasında çok kıymetli bir yere sahip olan Kızılay, bugün de İzmir depremi sonrası yaraların hızla sarılabilmesi için seferberlik halindedir. Yaşanan sarsıntı sonrası binlerce gönüllümüzün büyük destekleri sayesinde, İzmir’e yardım elimizi uzattık. Coca-Cola Vakfı da büyük bir duyarlılık göstererek, depremzedeler için kıymetli bir bağışta bulundu. Türk halkı ve depremzedeler adına verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.



“DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, “Zor zamanları aşmanın en iyi yolunun daima birlikte ve dayanışma içinde hareket etmek olduğuna inanıyoruz. Özellikle, bu yıl pandemi sürecinde, Global Coca-Cola Vakfı’nın da katkısıyla sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere süreçten etkilenenlere destek olarak ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Büyük bir özveriyle depremzedelerin yardımına koşan Kızılay’ın bu gayretlerine, Seferihisar ve çevre ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine öncelikli olarak su ve ilk yardım desteği sağlayarak dahil olduk. Bu kapsamda depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gıda, su, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması amacıyla yardım çeki sağlanacak. Bir kez daha depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, Kızılay’a özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.