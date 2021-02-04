"Marjinal yapıların kışkırtmalarına asla müsaade edemeyiz"

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık binasında aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çataklı, Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması sonrası yapılan eylemlere ilişkin "Öncelikle bir yalan rüzgarıdır aldı başını gidiyor. Sosyal medyada gezdirilen yalanlar, profesyonel ajans çalışmaları bize bir takım sinyaller vermektedir. Mesela, 'Şeyma' isimli bir kız gözaltına alınırken şiddet gördüğünü, başörtüsünün çıkarıldığını, yeniden takmasına izin verilmediği iddiasını ortaya attı. Polis kameralarıyla bunu yalanladık. Keza polis tarafından dövüldüğü iddiası ortaya atılan iki vatandaşımız, kendi ağızlarından polisin onları kurtardığını, şiddet uygulayanların eylemciler olduğunu anlattı. Yine 'aşağıdan gidin' uyarısını, 'aşağı bak' şeklinde yayarak burada sanki polislerin kendilerine esir almış gibi algı yaratmaya çalıştılar, buradaki yalanı da kamera kayıtlarıyla ispat ettik. Burada bir çalışma olduğu açık. Ancak bizler sapla samanı ayırmak zorundayız" dedi.



'38 İLDE TOPLAM 528 KİŞİNİN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI'



Çataklı, 4 Ocak'tan bu yana 38 ilde toplam 528 kişinin yakalanıp gözaltına alındığını söyleyerek, "Bunlardan ikisi tutuklanmış, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 390'nı ise serbest bırakılmıştır. Halen İstanbul'da 28 kişinin işlemleri emniyette devam etmektedir. 4 Ocak 2002 tarihinde gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin başta MLKP, TKP/Kıvılcım, DEV-PAR olmak üzere terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Yine İstanbul'da 01.02.2020 günü gözaltına alınan 159 kişinin 79'unun başta DHKP-C, PKK/KCK, FETÖ/PDY, MLKP olmak üzere terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. 02.02.2020 tarihinde yine İstanbul’da gözaltına alınan 105 kişiden 52'sinin, başta MLKP, PKK/KCK, DHKP-C olmak üzere terör örgütleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi, ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen, terör örgütlerinin, marjinal yapıların, kışkırtmalarına asla müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımız hiç merak etmesini bu grupların tüm çabalarına karşı teyakkuz ve bu çabaları da boşa çıkarmayı başarıyoruz" diye konuştu.



'73 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde ocak ayında kırsal alanda ikisi büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 828 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 426 operasyon yapıldığını aktaran Çataklı, "Bu operasyonlarda aralarda İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi turuncu kategoride aranan bir kişi ile, gri kategoride aranan 2 kişi teröristin de bulunduğu toplam 73 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 46'sı PKK-KCK, 26'sı DEAŞ, biri sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 698 şüpheli gözaltına alınmış, 405 kişi tutuklanmıştır" ifadesini kullandı.