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PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 17:06
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PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISIYMIŞ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri tarafından 'Yıldırım- 4' operasyonu kapsamında, 10 Kasım'da Tunceli'nin merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Teröristlerden birinin, 'terörden arananlar listesi'nde 'kırmızı kategori'de yer alan, terör örgütünün sözde 'Tunceli saha sorumlusu', 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristin; 18 Haziran 2007 tarihinde Erzincan-İl Merkez Türkmenoğlu Köprüsünde çıkan çatışmaya katıldığı, 26 Temmuz 2007 tarihinde Giresun-Alucra -Andırlı Mahallesi bölgesinde 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 16 Mayıs 2008 tarihinde Tunceli Ovacık karayolunda bulunan ve halk arasında ziyaret yeri olarak bilinen Dikilitaş mevkiindeki mayınlama olayı, 2008 yılı içerisinde Erzincan bölgesinde 3 askerin şehit edilmesi eylemi ile 2019 yılı Haziran ayında Tunceli Aşağıtorunoba'da bir askerin şehit edilmesi ile bir askerin yaralanması eylemini bizzat yaptığı, 9 Temmuz 2010 günü Tunceli-Ovacık Karayolunda yol kesme olayına katıldığı, 7-8 ve 9 Ağustos 2010 tarihlerinde Tunceli-Ovacık karayolu Venk köprüsü mevkiinde yolun trafiğe kapatılması, araçların yakılması ve örgütsel propagandaların yapılması, 18 Ağustos 2011 tarihinde Tunceli Merkez Sarıtaş Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde güvenlik güçleri ile girilen silahlı çatışma olayı ve Tunceli bölgesinde meydana gelen terör olaylarının planlayıcısı ve talimatını verdiği, 25 Haziran 2017 tarihinde Yaylabaşı Jandarma Karakol Komutanlığına ait devriye aracına yönelik Erzincan-Yaylabaşı karayolu üzerinde EYP patlatılması olayının talimatı ile birçok eylemin planlayıcısı ve talimatını verdiği belirlenmiştir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluKırmızı KategoriTeröristYılmazTunceli Saha Sorumlusu
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