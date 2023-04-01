TRT Afrika tüm kıtaya hitap etmeyi hedefliyor

TRT’nin yabancı dillerdeki yayınlarını arttırma ve uluslararası etki yaratma hedefleri kapsamında kurulan yeni dijital haber platformu TRT Afrika'nın mottosu "Olduğu gibi Afrika" olarak belirlendi.

Sudanlı diplomat Abuaagla Khalid, AA muhabirine, Afrika'nın daha doğru tanınması için yerel dildeki yayınların önemini anlattı.

Khalid, "Afrika'nın batısında Hausa dili konuşulurken kıtanın doğusunda ve orta bölgelerinde ise milyonlarca Afrikalı Swahilice konuşuyor. Öte yandan Afrika'nın önemli bir kısmında İngilizce, Fransızca ya da Arapça dillerinden biri konuşuluyor. Bu nedenle bu dillerde yayın yapılması, aslında tüm Afrika kıtasına hitap etmek anlamına geliyor." dedi.

Khalid, Türkiye ile Afrika ülkelerinin daha fazla yakınlaşması, Afrika'nın dünya genelinde daha iyi ve doğru anlaşılması için TRT Afrika'ya büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

"TRT Afrika ile artık kıtaya dair haberleri birinci elden kaynaklardan alabileceğiz"

Sudan asıllı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mayada Kamal Eldeen de Afrika ile ilgili haberlerin genelde Batı merkezli haber ajanslarından alındığını ve bu nedenle TRT Afrika'nın yayınlarının önemli olduğunu vurguladı.

Eldeen, "TRT Afrika ile artık kıtaya dair haberleri birinci elden kaynaklardan alabileceğiz ve bu önemli bir fark oluşturacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika açılımını hatırlatan Eldeen, "Türkiye, nasıl ki Afrika açılımını yıllar öncesinde gerçekleştirdiyse bugün de TRT Afrika yeni bir açılım yaptı." dedi.

"Afrika ile ilgili çok fazla yanlış bilgi var"

Basın ve medya alanında çalışmalar yürüten Nijeryalı Muhammed Ebubekir, Afrika ile ilgili çok fazla yanlış bilginin olduğuna dikkati çekerek, Afrika kıtasının çoğunlukla olumsuz haberlerle gündeme geldiğini kaydetti.

Ebubekir, "Afrika'ya dair olumsuz haberlerin bir kısmı doğru olsa da tamamı gerçeği yansıtmıyor çünkü Afrika'da her zaman olumsuz şeyler olmuyor. Yakından takip edildiğinde haber değeri taşıyan çok güzel örnekleri görebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Afrika Vakfı araştırmacılarından Latife Reyhan Başer de Afrika'nın Batı medyası ile tanındığını ama TRT Afrika ile kıtayı daha net şekilde görme fırsatının olacağını ve bu açıdan atılan adımın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Başer, "TRT Afrika'da kıtanın zengin kültürel ve medeniyet tarihini tanıtıcı belgesellerin yanı sıra seçim gibi güncel gelişmeleri takip edebilmek ve yerelin sesini duyabilmek bizim için önemli." dedi.

TRT Afrika yayın hayatına girdi

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye’nin sesinin dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT, Afrika’nın nabzını tutmayı ve gerçek Afrika imajını dünyaya göstermeyi hedefleyen TRT Afrika’yı hayata geçirdi.

Dört dilde yayın yapan TRT Afrika, Afrika’da güvenilir haber kaynağı olmayı, Afrika ülkeleri için önemli küresel hikayeleri öne çıkarmayı ve kıtadaki yerel konuları tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyor.

İstanbul’da düzenlenen TRT Afrika dijital haber platformunun tanıtımına TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Jama, Afrika Yayın Birliği Üst Yöneticisi (CEO) Gregoire Ndjaka, TRT yönetimi, Afrika Yayın Birliği üyeleri ve yabancı misyon temsilcileriyle 25’e yakın Afrika ülkesinden 50’yi aşkın üst düzey medya yöneticisi katıldı.

Zirvenin ilk gününde 16 Afrika ülkesinden gelen 23 gazeteciye TRT tarafından eğitim verilirken ikinci gününde ise farklı konularda oturumlar düzenlendi.