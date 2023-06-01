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Bu turda Çinli Yushuai Liang'ı, yarı finalde de Meksikalı Carlos Navarro'yu mağlup eden Hakan Reçber, finale kaldı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber tatamiye çıktı.

Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti

Trabzonsporlu Umut Bozok, Bjelica ile çıkışa geçti

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