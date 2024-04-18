Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Nilüfer Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beşiktaş Safi Çimento (Köyceğiz)
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
17.30 Beykoz Belediyespor - Spor Toto (Serdivan)
18.00 Bahçelievler Belediyespor - Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)
Kadınlar Süper Lig
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Aksaray Belediyespor - Görele Belediyespor (Aksaray)
21 Nisan Pazar:
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Mudanya)
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa - Anadolu Üniversitesi (Marmara Ereğlisi)
16.00 Üsküdar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
22 Nisan Pazartesi:
16.00 Kastamonu Belediyespor - Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu)