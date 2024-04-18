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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Bayern Münih, yarı finale çıktı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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