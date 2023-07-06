İSTANBUL- Hava kargo kalite standartları kuruluşu olan ve IATA bağlantılı olarak faaliyetlerini yürüten Cargo iQ, Hitit ile stratejik üyelik anlaşması imzaladı. Endüstrinin küresel kalite standartlarını geliştirme hedefi doğrultusunda yapılan anlaşma ile Hitit, hava kargo alanındaki veri işleme teknolojisindeki bilgi birikimi ile sektöre önemli katkılar sağlayacak.

Stratejik üye olarak, Cargo iQ’nin hava kargo için kurulan global çalışma gruplarına ve projelerine, dijital veri yönetimindeki sektörel birikimi ve uzmanlığıyla katkı sağlayacak olan Hitit, ayrıca Cargo iQ Veri Yönetimi Platformu’nun (CDMP) geliştirilmesine de katkıda bulunarak, üyeler arasında veri paylaşımını teşvik etmeye yardımcı olacak.



Konu hakkında konuşan Cargo iQ İcra Direktörü Lothar Moehle, “Kısa vadede CDMP işlevlerini geliştirmeyi planlayan Hitit, Cargo iQ şartnamelerine uygun planlama ve ölçüm sağlayarak, havayolu partnerlerine sunduğu hava kargo çözümü ve hizmetlerini en üst seviyeye çıkartacak. Cargo iQ’da yürütülen projeler sayesinde daha fazla sektör paydaşı, kendi operasyonları için süreç kalitesini iyileştirebilecek” dedi.



Gönderi güzergah haritaları oluşturmak, havaalanından havaalanına gönderi hareketlerini ve durum güncellemelerini izlemek için kullanılan CDMP’deki veri raporları, analiz edilerek tüm üyeler tarafından kalite iyileştirmelerini yönlendirmek için kullanılıyor.



Hitit’in Ulaştırma Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise, konu hakkında şunları söyledi: “Hitit olarak son dört yıldır ürettiğimiz yüksek teknolojili hava kargo çözümlerimiz, hizmetlerimiz ve üyeliklerimiz ile sektörün dijitalleşmesine aktif katkı sağlıyoruz. Bu nedenle IATA bağlantılı olan Cargo iQ’nun stratejik üyesi olmak bizim için önemli bir adım. Cargo iQ’daki varlığımız sayesinde hava kargo için yüksek kalite standartlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını destekleyecek olmak bizim için önem taşıyor.”



Cargo iQ'nun bir üyesi olarak, Hitit’in havacılık alanındaki dijitalleşmeyi teşvik etme konusunda istekli olduğunu belirten Lise, sözlerine şöyle devam etti: “Sektördeki çok büyük şirketler bile eski teknolojilerle iş yapmaya devam ediyor ve on yıllara yayılan bu iş yapma alışkanlığı, çok büyük boyutlara ulaşan verilerin aktarılması sorunuyla birleşince dijitalleşmeyi çok istenen, ancak hayata geçirilmesi zor bir gerçekliğe dönüştürüyor. Bu nedenle Hitit olarak, yeni bir çağ başlatmak ve dört yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz hava kargo girişimlerimizin başarısını daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”

HABER: METE YILMAZ