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Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

"Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen " Kıskaç-13 " operasyonlar ında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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