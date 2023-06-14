Ankara

Futurity'nin haberine göre, ABD’deki Pennsylvania Devlet Üniversitesi ve İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı ortak çalışmada, ilk olarak Tanzanya'nın kısa süreli yağmurları, uzun süreli yağmurları, kurak mevsimlerdeki yerel yağışları, bitki örtüsü ve genel sıcaklığı hakkında yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

Söz konusu 20 yılın son 8 yılında, Tanzanya’nın Tarangire bölgesindeki her yaştan ve cinsiyetten 2 bin 385 zürafanın yaşamı da takip edildi.

Araştırmacılar, iklim değişikliği, sıcaklık, yağış ve bitki örtüsündeki değişikliklerle insan faaliyetlerinin zürafaların hayatta kalması üzerindeki etkilerini ölçtü.

Zürafaların hayatta kalma olasılığının yağışlı mevsimlerde azaldığını gören araştırmacılar, bunu ise bu mevsimlerde parazitlerde ve hastalıklardaki artışa bağladı.

Araştırmacılar, kısa süreli yağmurlar ve daha yoğun yağışlar da dahil olmak üzere Doğu Afrika'daki iklim değişikliklerinin, zürafaların varlığını tehdit edeceği sonucuna vardıklarını belirterek, bu nedenle verimli arazi kullanımı ve kaçak avlanmanın önlenmesinin zürafaların korunması için gerekli olduğunu vurguladı.

Pennsylvania Devlet Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Derek Lee, yaptığı açıklamada, zürafaların, uzun boyun ve bacakları, kendilerine özgü burun delikleri, beyinlerine kan gitmesini sağlayan karmaşık atardamar ağı ve vücutlarındaki yüksek ısının dağılmasını sağlayan desenli derilerinin onların serin kalmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Lee, diğer yandan da çalışma süresi boyunca sıcaklıkların zürafalar için tolere edilebilir termal aralığı aşmamış olabileceği ve gelecekte aşırı bir sıcak hava dalgasının bu devasa hayvanların zarar görebileceği bir eşiği ortaya çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Zürih Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arpat Özgül de "Bulgularımız, korunan alanların çevresine yakın yerlerde yaşayan zürafaların en savunmasız anlarının şiddetli kısa süreli yağmurlar sırasında olduğunu gösteriyor. Çünkü bu koşullar zürafaların çiftliklere yakın olması nedeniyle çiftlik hayvanlarıyla ilişkili hastalık riskini artırıyor. Ayrıca yoğun yağmur, kaçak avlanmayı önleme devriyelerini engellediği için zürafalara büyük tehdit oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

AA