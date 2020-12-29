25.133 m² taşınmaz satışa çıkarıldı

BUSKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan Bursa İli, İnegöl İlçesi, Çitli Mahallesi, 131 Ada, 19 Parsel Nolu 25.133,51 m² Taşınmazın, 08/01/2021 Cuma günü saat 11:00’de BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile BUSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda toplanacak İhale Komisyonunca satışı yapılacaktır.
İstekliler ilanda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
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Son Güncelleme: 29.12.2020 14:31