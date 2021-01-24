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Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
24 Ocak 2021 Pazar 13:11
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Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alınacak.

Adayların ilanda belirtilen kadro, genel ve özel başvuru şartları ile başvuru süresiyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Başkent üniversitesiAkademik PersonelIhaleIlanYeni Çağrı
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