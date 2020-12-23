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Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

İSKİ Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2020 Çarşamba 17:05
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Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alınacak.

Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar, 26 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler Kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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