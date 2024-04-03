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Maçın ilk düdüğüyle Trabzonspor lu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

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