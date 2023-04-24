Ağrı

"Medeniyetler Geçidi" olarak adlandırılan bölgede, ilçenin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu saray, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekiyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

Son yıllarda acentelerin bölgeye turlar düzenlemeye başlamasıyla batı illerinden de gruplar halinde saraya gelen ziyaretçiler, burada adeta tarih yolculuğuna çıkıyor.

Ziyaretçiler bayram şekeriyle karşılandı

Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun arttığı sarayda görevli personel ziyaretçilere şeker ikram edip bayramlarını kutladı.

Ziyaretçiler, sarayın yanı sıra Eski Bayezid Camisi, Doğubayazıt Kalesi'nden geriye kalan surlar ve İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesini de gezdi.

Bayram tatili sürecinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, yaklaşık 8 bin ziyaretçi tarihi saraya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, İshak Paşa Sarayı'nın yılın her dönemi ziyaretçi kabul ettiğini söyledi.

Gelenlerin tarihi mekanı çok beğendiğini ifade eden Kösedağ, şöyle konuştu:

"İshak Paşa Sarayı'nın Ramazan Bayramı'nda açık olmasıyla ilgili çok sayıda telefon geldi. Biz de sarayı bayramın ilk günü öğleden sonra açtık. Geçmiş bayramlara oranla ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Havaların ısınmaya başlaması ve turizm sezonunun başlamasıyla bu yoğunluğu sarayda görmek mümkün."

Ülkenin her tarafından ziyaretçi ağırladı

Kösedağ, Balıkesir, Sinop, Ordu, Ankara ve bölge başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafından ziyaretçinin saraya geldiğini anlattı.

Kocaeli'den gelen Betül Ünlü tarihi yerlere çok meraklı olduğunu ve sarayı da beğendiğini dile getirerek, "Neredeyse ülkenin her yerini gezdim diyebilirim. Şükürler olsun Ağrı'ya da ayak basma fırsatım oldu." dedi.

Saraydaki desenlerden etkilendiğini anlatan Ünlü, cami tavanındaki süslemelerin de kendisine çok farklı geldiğini söyledi.

Ziyaretçilerden Nevin Altınpınar da İshak Paşa Sarayı'nın görülmesi gereken çok görkemli bir yapı olduğunu belirterek, "Daha önceden buraya defalarca geldim. İshak Paşa Sarayı büyüleyici bir güzelliğe sahip. Burayı daha önce hiç bu kadar kalabalık görmemiştik." diye konuştu.

AA