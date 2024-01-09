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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğünü bildirilmişti.

İsrail güçlerine ait cip, vurulan bir Filistinlinin üzerinden geçiyor.

Görüntüde, İsrail güçlerince vurulan 3 Filistinlinin yere düştüğü görülüyor. Bölgede bir süre daha silah sesleri yükselirken, daha sonra İsrail güçlerine ait cipler bölgeye geliyor.

İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı

İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı

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