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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Şam'ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Haberde " Füze saldırısı nda bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu." ifadeleri kullanıldı.

AKARA AA- Suriye'de yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 23.05'te Şam'daki bazı askeri noktalar ın, Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındığı iddia edildi.

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