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Öte yandan zanlıların dijital verilerde örgütle bağlantısının tespit edilmesi üzerine idari soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 7'si İzmir ve Ankara'da düzenlenen operasyon la yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu dijitallerde örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan, emniyet mahrem sorumlularıyla irtibat ve haklarında örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan tespit edilen 1 başkomiser, 1 komiser ve 6 polis memuru hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ 'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasının deşifresi ve Ankara'da "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda İzmir'de de soruşturma başlatıldı.

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