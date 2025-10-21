İSTANBUL (AA) - Johnson&Johnson, 'Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz' projesi kapsamında İstanbul Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Moda semtinin sembolleri arasında yer alan Moda Merdivenleri'nin özel bir eserle renklendirilmesini sağladı.

Johnson&Johnson, bu ay kutlanan Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, ruh sağlığının önemine dikkati çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu yıl da farkındalık çalışmalarını sürdüren şirket, Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz projesinin devamı niteliğinde İstanbul Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Moda Merdivenleri'ni özel bir eserle renklendirdi.

Eser, ruh sağlığı bozulmalarındaki dalgalı ruh hallerinden gerekli sosyal destek ve tedavilerle iyileşerek feraha doğru ilerleyen yolculuğu betimliyor. Ruhsal iyileşme, derinliklerden özgürlüğe uzanan ilhamla balıktan kelebeğe dönüşen görsel imgeler kullanılarak anlatılıyor.

Etkinlikte AA'ya değerlendirmelerde bulunan Johnson&Johnson Türkiye Dış İlişkiler Direktörü Başak Yılmaz, ruh sağlığının, genel sağlığın ve yaşam kalitesinin temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Ruh sağlığının, beden sağlığı kadar önemli olduğunu ve ona özen göstermenin, yaşam kalitesini artırdığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

'İyi bir ruh sağlığı hem duygusal hem de psikolojik dengeyi korumamıza yardımcı olur ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmamızı kolaylaştırır. Johnson & Johnson olarak, ruh sağlığı alanında global olarak 70 yıllık köklü mirasımızla hastaların yanındayız. Geliştirdiğimiz tedavilerle, ruh sağlığı hastalıklarıyla mücadele eden hastaların yaşamlarını iyileştirmek ve hastalara asla yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz.'

Yılmaz, ruh sağlığı alanında yalnızca tedaviyle değil, toplumsal bilinç oluşturarak da fayda sağlamak arzusunda olduklarını ve bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydederek, 'Kadıköy Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen bu anlamlı projenin ruh sağlığı hastalıklarıyla ilgili toplumun bilinçlenmesine katkı sağlaması, en büyük temennimiz.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Ciddi iş gücü ve üretkenlik kaybı yaratıyor'

Johnson&Johnson Türkiye Nörobilim Grup Medikal Müdürü Özhan Özdemir de ruhsal bozuklukların, dünya genelinde en yaygın hastalık grupları arasında yer aldığını dile getirdi.

Özdemir, Sağlık Bakanlığının verilerine göre atıfta bulunarak, 'Yaşam boyu yüksek prevalans, ciddi iş gücü ve üretkenlik kaybı yaratıyor. Verilere göre, nüfusumuzun yüzde 17'si ruh sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya. 3,2 milyon kişi depresyon yaşıyor ve antidepresan kullanım oranı son 5 yılda yüzde 56 oranında artış göstermiş durumda. Özetle Türkiye'de yaklaşık 83 milyonluk nüfusumuzun içinde, her yıl yaklaşık 9 milyon kişi ruh sağlığı konusunda destek arıyor.' dedi.

Ruh sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmanın, damgalanmanın azalmasına ve insanların ihtiyaç duyduğu yardımı aramasına olanak sağladığını aktaran Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

'Hedefimiz, tüm hastalara etkin tedavi olanaklarını sunarak yaşam kalitelerini iyileştirmenin yanı sıra ruh sağlığı alanındaki tüm paydaşlarla omuz omuza çalışarak sağlık ekosistemini geliştirecek, hastalık süreçlerini pozitif yönde dönüştürecek ve toplumsal farkındalığı artıracak projeleri hayata geçirmek. Bu yıl da Ruh Sağlığı Günü kapsamında Farklı Renklerle Aynı Resimdeyiz Projesi ile toplumsal anlayışı ve desteği artırmayı amaçlıyoruz.'

