Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer etiği Jonas Svensson, her zaman takım için savaştığının altını çizdi.

Beşiktaş'la birlikte ileriye doğru adım attığını belirten Svensson’un açıklamaları şöyle:



“Elbette çok mutluyum, benim için çok önemli bir gün. İleriye doğru bir adım attığım için mutluyum. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Benim için özel bir gün ve Beşiktaş’ta olduğum için çok mutluyum.



Futbolcu bir ailede büyüdüm. Yürümeye başladığımdan bu yana bana futbol oynamam gerektiğini söylediler. Tüm ailem futbol oynuyordu. Sanırım futbol oynamaya başlamam çok doğal bir şeydi ve neredeyse yürümeden topu bana verdiler. Ben her zaman top oynuyordum ve mahallede de futbolu seven çocuk olarak tanınıyordum. Her şey böyle başladı diyebilirim.



Türkiye beni her zaman büyülemiştir. Hep futbol oynanacak ve yaşanacak bir ülke olarak görmüşümdür. Buradaki futbol kültürü ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemiştir. Buradaki ofansif futbol anlayışını da seviyorum. Maçları izlemeyi ve oynamayı daha eğlenceli hale getiriyor. Elbette daha önce Türkiye’de oynayan ve burası hakkında olumlu konuşan arkadaşlarım da vardı. Ben de farklı bir kültürde yaşamak istedim. Çünkü kuzeyden geliyorum ve orada her şey oldukça farklıdır. Burada yaşamanın ve Türk kültürünü öğrenmenin iyi bir deneyim olacağını düşündüm. Bence Türkiye futbol oynamak için harika bir yer.



Buradaki insanlar iletişime açık ve dostça davranıyorlar. Ben de bunu çok sevdim. İlk günden beri çok hoş karşılandığımı hissettim. Çünkü buranın insanını çok sevdim. Buranın yemekleri de başka mutfaklarla karşılaştırdığımda oldukça zengin. Bu ülkenin, bu kültürün bir parçası olmaya çalıştım.



İki buçuk yıldır Türkiye’de top koşturuyorum ve Beşiktaş’ı biliyorum. Beşiktaş’a karşı birçok maçta oynadım. Adana Demirspor’un oyuncusuydum. Bunu kendime sakladım ve sadece ailemle paylaştım. Beşiktaş’ın ilgisini öğrendiğimizden beri pozitif yaklaştık.

"Oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum"



Arild Stavrum, Ronny Johnsen, Thomas Myhre ve bizim en büyük starlarımızdan birisi John Carew. Tabii buradaki son Norveçlinin üzerinden biraz zaman geçti. Bir Norveçlinin buraya gelmesi gerekiyordu, o da ben oldum. Bu da beni gururlandırıyor. Oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum.



Elbette herkes mümkün olduğunda ilk 11’de daha çok oynamak ister. Ben de takımda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Takım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş büyük hedefleri olan bir takım ve her zaman en üstte olmalı. Her maçımızı kazanmamız gerekir. Takımın büyüklüğünden, tarihinden dolayı bunları yapmalıyız. Birlikte iyi şeyler başaracağımıza eminim. Bizim geleceğimiz parlak.



Burada oynayan herkes taraftarların fantastik, çok bağıran ve destekleyen olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Türkiye’deki sportif kültür bambaşka bir seviyede. Ben de burada oynamak için sabırsızlanıyorum. Burada iki defa Beşiktaş’a karşı oynadım ve kazanamadık. Burada oynamaya başlamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum. Umarım beraber birçok maç kazanırız.

"Her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğim"



Dürüst olmam gerekirse kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum. Ama her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğimin sözünü verebilirim. Çok koşarım ve her zaman takım için savaşırım. Uzun yıllar Hollanda’da oynadım ve iyi bir pasör olduğumu da söyleyebilirim. Hakkımda konuşmaktansa sahada göstermeyi yeğlerim. Her maçta, her antrenmanda yüzde yüzümü vereceğim.



Gökhan’la beraber oynadım, iyi bir dostumdur. Tayyip’le daha kısa top oynadım fakat onun futbol anlayışını ve karakterini seviyorum. Uzun bir süredir sakattı, fakat son maçta tekrar takıma döndü. Çok yetenekli bir futbolcu, umarım daha da gelişecektir. Samet Hocayı da Adana’dan tanıyorum. Ona inanıyorum ve saygı duyuyorum. Daha önceden tanıdığım insanları burada tekrardan görmek çok güzel bir şey. Atletik performans antrenörü Miguel’i de yine Adana Demirspor’dan tanıyorum. Tanıdığım insanları yeniden görmek beni mutlu ediyor.



Çok mutluyum. Beşiktaş’tayım. Yüzde yüzümü vereceğim, en iyiyi vermeye çalışacağım. Hata yapmaktan biraz korkuyorum, o yüzden Türkçe konuşmayı sevmiyorum. Ama biraz öğrenebildim. Ben çok heyecanlıyım ve çok hazırım.”