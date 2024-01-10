\r\nBe\u015fikta\u015f'\u0131n Adana Demirspor'dan transfer eti\u011fi Jonas Svensson, her zaman tak\u0131m i\u00e7in sava\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. \r\n\r\nBe\u015fikta\u015f'la birlikte ileriye do\u011fru ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Svensson\u2019un a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n\u201cElbette \u00e7ok mutluyum, benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir g\u00fcn. \u0130leriye do\u011fru bir ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in mutluyum. Be\u015fikta\u015f b\u00fcy\u00fck ve t\u00fcm d\u00fcnyada tan\u0131nan bir kul\u00fcp. Benim i\u00e7in \u00f6zel bir g\u00fcn ve Be\u015fikta\u015f\u2019ta oldu\u011fum i\u00e7in \u00e7ok mutluyum.\r\n\r\nFutbolcu bir ailede b\u00fcy\u00fcd\u00fcm. Y\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131mdan bu yana bana futbol oynamam gerekti\u011fini s\u00f6ylediler. T\u00fcm ailem futbol oynuyordu. San\u0131r\u0131m futbol oynamaya ba\u015flamam \u00e7ok do\u011fal bir \u015feydi ve neredeyse y\u00fcr\u00fcmeden topu bana verdiler. Ben her zaman top oynuyordum ve mahallede de futbolu seven \u00e7ocuk olarak tan\u0131n\u0131yordum. Her \u015fey b\u00f6yle ba\u015flad\u0131 diyebilirim.\r\n\r\nT\u00fcrkiye beni her zaman b\u00fcy\u00fclemi\u015ftir. Hep futbol oynanacak ve ya\u015fanacak bir \u00fclke olarak g\u00f6rm\u00fc\u015f\u00fcmd\u00fcr. Buradaki futbol k\u00fclt\u00fcr\u00fc ve fanatik taraftarlar beni hep etkilemi\u015ftir. Buradaki ofansif futbol anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 da seviyorum. Ma\u00e7lar\u0131 izlemeyi ve oynamay\u0131 daha e\u011flenceli hale getiriyor. Elbette daha \u00f6nce T\u00fcrkiye\u2019de oynayan ve buras\u0131 hakk\u0131nda olumlu konu\u015fan arkada\u015flar\u0131m da vard\u0131. Ben de farkl\u0131 bir k\u00fclt\u00fcrde ya\u015famak istedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc kuzeyden geliyorum ve orada her \u015fey olduk\u00e7a farkl\u0131d\u0131r. Burada ya\u015faman\u0131n ve T\u00fcrk k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenmenin iyi bir deneyim olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Bence T\u00fcrkiye futbol oynamak i\u00e7in harika bir yer.\r\n\r\nBuradaki insanlar ileti\u015fime a\u00e7\u0131k ve dost\u00e7a davran\u0131yorlar. Ben de bunu \u00e7ok sevdim. \u0130lk g\u00fcnden beri \u00e7ok ho\u015f kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131m\u0131 hissettim. \u00c7\u00fcnk\u00fc buran\u0131n insan\u0131n\u0131 \u00e7ok sevdim. Buran\u0131n yemekleri de ba\u015fka mutfaklarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131mda olduk\u00e7a zengin. Bu \u00fclkenin, bu k\u00fclt\u00fcr\u00fcn bir par\u00e7as\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m.\r\n\r\n\u0130ki bu\u00e7uk y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye\u2019de top ko\u015fturuyorum ve Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131 biliyorum. Be\u015fikta\u015f\u2019a kar\u015f\u0131 bir\u00e7ok ma\u00e7ta oynad\u0131m. Adana Demirspor\u2019un oyuncusuydum. Bunu kendime saklad\u0131m ve sadece ailemle payla\u015ft\u0131m. Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n ilgisini \u00f6\u011frendi\u011fimizden beri pozitif yakla\u015ft\u0131k.\r\n\r\n\r\n\r\n"Oynamaya ba\u015flamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum"\r\n\r\n\r\nArild Stavrum, Ronny Johnsen, Thomas Myhre ve bizim en b\u00fcy\u00fck starlar\u0131m\u0131zdan birisi John Carew. Tabii buradaki son Norve\u00e7linin \u00fczerinden biraz zaman ge\u00e7ti. Bir Norve\u00e7linin buraya gelmesi gerekiyordu, o da ben oldum. Bu da beni gururland\u0131r\u0131yor. Oynamaya ba\u015flamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum.\r\n\r\nElbette herkes m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funda ilk 11\u2019de daha \u00e7ok oynamak ister. Ben de tak\u0131mda pozitif bir oyuncu olmak istiyorum. Tak\u0131m i\u00e7in elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Be\u015fikta\u015f b\u00fcy\u00fck hedefleri olan bir tak\u0131m ve her zaman en \u00fcstte olmal\u0131. Her ma\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 kazanmam\u0131z gerekir. Tak\u0131m\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden, tarihinden dolay\u0131 bunlar\u0131 yapmal\u0131y\u0131z. Birlikte iyi \u015feyler ba\u015faraca\u011f\u0131m\u0131za eminim. Bizim gelece\u011fimiz parlak.\r\n\r\nBurada oynayan herkes taraftarlar\u0131n fantastik, \u00e7ok ba\u011f\u0131ran ve destekleyen oldu\u011funu rahatl\u0131kla s\u00f6yleyebilir. T\u00fcrkiye\u2019deki sportif k\u00fclt\u00fcr bamba\u015fka bir seviyede. Ben de burada oynamak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum. Burada iki defa Be\u015fikta\u015f\u2019a kar\u015f\u0131 oynad\u0131m ve kazanamad\u0131k. Burada oynamaya ba\u015flamak ve elimden gelenin en iyisini yapmak i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yorum. Umar\u0131m beraber bir\u00e7ok ma\u00e7 kazan\u0131r\u0131z.\r\n\r\n\r\n\r\n"Her ma\u00e7ta, her antrenmanda y\u00fczde y\u00fcz\u00fcm\u00fc verece\u011fim"\r\n \r\n\r\nD\u00fcr\u00fcst olmam gerekirse kendimden bahsetmekten pek ho\u015flanm\u0131yorum. Ama her ma\u00e7ta, her antrenmanda y\u00fczde y\u00fcz\u00fcm\u00fc verece\u011fimin s\u00f6z\u00fcn\u00fc verebilirim. \u00c7ok ko\u015far\u0131m ve her zaman tak\u0131m i\u00e7in sava\u015f\u0131r\u0131m. Uzun y\u0131llar Hollanda\u2019da oynad\u0131m ve iyi bir pas\u00f6r oldu\u011fumu da s\u00f6yleyebilirim. Hakk\u0131mda konu\u015fmaktansa sahada g\u00f6stermeyi ye\u011flerim. Her ma\u00e7ta, her antrenmanda y\u00fczde y\u00fcz\u00fcm\u00fc verece\u011fim.\r\n\r\nG\u00f6khan\u2019la beraber oynad\u0131m, iyi bir dostumdur. Tayyip\u2019le daha k\u0131sa top oynad\u0131m fakat onun futbol anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 ve karakterini seviyorum. Uzun bir s\u00fcredir sakatt\u0131, fakat son ma\u00e7ta tekrar tak\u0131ma d\u00f6nd\u00fc. \u00c7ok yetenekli bir futbolcu, umar\u0131m daha da geli\u015fecektir. Samet Hocay\u0131 da Adana\u2019dan tan\u0131yorum. Ona inan\u0131yorum ve sayg\u0131 duyuyorum. Daha \u00f6nceden tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m insanlar\u0131 burada tekrardan g\u00f6rmek \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey. Atletik performans antren\u00f6r\u00fc Miguel\u2019i de yine Adana Demirspor\u2019dan tan\u0131yorum. Tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m insanlar\u0131 yeniden g\u00f6rmek beni mutlu ediyor.\r\n\r\n\u00c7ok mutluyum. Be\u015fikta\u015f\u2019tay\u0131m. Y\u00fczde y\u00fcz\u00fcm\u00fc verece\u011fim, en iyiyi vermeye \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m. Hata yapmaktan biraz korkuyorum, o y\u00fczden T\u00fcrk\u00e7e konu\u015fmay\u0131 sevmiyorum. Ama biraz \u00f6\u011frenebildim. Ben \u00e7ok heyecanl\u0131y\u0131m ve \u00e7ok haz\u0131r\u0131m.\u201d\r\n