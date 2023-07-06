Kentte ilk kez 2020'de kadın girişimci Filiz Özdemir tarafından oluşturulan lavanta tarlalarının sayısı, her geçen yıl artış gösteriyor.

Kadın girişimcilerce kentteki farklı köylerde oluşturulan ve bazıları çiçek açan lavanta tarlaları, göz alıcı mor rengiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Turizme açılan tarlaları ziyaret edenler, hazırlanan özel dekorlar önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Tarlalar, yaz aylarının gelmesiyle çok sayıda gelin ve damat adayına da ev sahipliği yapıyor.

Lavanta tarlalarının, temiz denizi, uzun sahilleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'un turizmine alternatif alan olarak katkı sunması hedefleniyor.

Lavanta üreticisi Filiz Özdemir, 2019'da tatil için geldiği memleketinde bir arkadaşının önerisi üzerine lavanta tarlası oluşturmaya karar verdiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projesinin onaylanması üzerine aldığı hibe ile tarlaya ilk dikimi 2020'de gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, lavantaların ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya başladığını ifade etti.

Kendisine ait tarlanın ziyaret edilmeye başlandığını anlatan Özdemir, "Burası turizme açılmış durumda. Diğer arkadaşlarımız ile yaklaşık 30 dönüm bahçemiz olacak. İçinde bulunduğumuz tarlamızı da 20 dönüm arazi üzerine kurduk." dedi.

Özdemir, yeni açılış yapmalarına rağmen insanların gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İlgi çok güzel. Özellikle bayan girişimci olduğum için daha çok teşekkür ve tebrik alıyorum. Sinop'ta böyle bir şeyin ilk olması çok ses getirdi. Bayan gruplarımız geliyor, onlar çok mutlu oluyor. Onun haricinde başka illerden gelen çok. Bu işi yapmak, fikir almak isteyenler çok fazla. İlk olmasından ötürü diğer iki arkadaşım da lavanta yetiştirmeye başladı. İnanıyorum ki bu sayı çoğalacak." diye konuştu.

"Sinop'u mavi ve mor olarak ülkemize tanıtmak istiyoruz"

Lavanta üreticisi Janset Şanlı ise Filiz Özdemir'den aldığı bilgi ışığında iki lavanta tarlası kurduğuna belirterek, "Tarladaki lavantalar henüz büyüme aşamasında. İnşallah biz de bir gün Filiz hanımın başarısına ulaşacağız. Sinop'u mavi ve mor olarak ülkemize tanıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Neriman Çöpçü de Özdemir'in lavanta konusunda kendilerine örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Kendisi ile tanışmamızın ardından ben de bir tarla kiralayarak lavanta ekimi yaptım. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz." diye konuştu.

AA