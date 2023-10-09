Haber: Beyza Betül Cihan

30 metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alan bir araya gelerek "Sivil Toplum Köyü", resmi açılışını büyük bir coşku ve dayanışma içinde gerçekleştirdi.

Karadeniz'de bulunan tüm illerin, Artvin'den Zonguldak'a kadar yapılan etkinlikteki büyük desteği görüldü. Karadeniz halkının her türlü ülke zorluğunda en önde koşan ve asla geri planda durmayacakları konusundaki kararlılığından bahsedildi.

KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar, 176 prefabrik yapının bulunduğu ve manzarası tam deniz karşısında olan, Deniz Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, depremzedelerin yanında olmak ve diğer sivil toplumlara ilham vermek amacıyla Sivil Toplum Köyü'nü hayata geçirdiklerini ifade etti. Duyar, depremzedelerin kış mevsiminde sıcak ve güvenli bir yuvaya kavuşacak olmalarının mutlu olduklarını belirtti ve bölgelerde yardım güçlerinin devam edeceğini vurguladı. 2023-2024 yılı eğitim döneminde bu alanların öğretmenlere ve eğitim alanında bulunan insanlarında yararlanacağı söylendi.

Hatay Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şakir Dağdelen, 6 Şubat'taki büyük felaket sonrasında Hatay'ın büyük bir yıkımla karşı karşıya kalanını ifade etti. Ancak devlet ve millet olarak el ele veren depremzedelerin yanından bahseden Dağdelen, "81 ilin tamamı Hatay'a el uzatıldı. Çok eksikliklerimiz var, yapacak çok işimiz var, bir yandan devletimiz, bir yandan sivil toplum kuruluşlarımız, bir yandan da kalıcılığımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hatay'ı hep birlikte yeniden inşa ediyorlar." dedi.

Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Turan Sayar, Hatay Samandağ'da "Sivil Toplum Köyü"nün sunumuyla ilgili olarak duygusal bir açıklama yaptı. Sayar, "Sivil toplum köyünü kurarak aslında helalleşmek istedik. Gücümüz yettiğince yardım yaparak belki çok daha iyi bir performans de yapabilirdik veya daha fazla destek sağlardik. Geç kalınmışlığın, yeteri kadar ilginin sağlanamadığını düşünerek oradaki dostlarımızla helalleşmek, aynı zamanda bu köyün oluşumunda maddi manevi esirgemeyen güzelli insanlarımızla helalleşmek istedik. Bizler sadece araçlarımız vardı, emeğimizi, yüreğimizi, zamanımızı ortaya koyduk, bu güzel eseri hep birlikte yaptık. Benden yana federasyonumuzdaki yönetim kurulumuzun adına hakkımız helaldir, umarım oradaki mağdur olan ailelerimiz de hakları helaldirler." dedi.

Depremzedeler ile yapılan röportajlarda duygu ve düşünceleri sorulan Hasret Tarhana ise "Kışa giriyoruz. Prefabriklerin emeğinden geçen herkese teşekkür ederiz. Bu kışı bir nebze de olsa sıcak ve güvenli bir yerde geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından Samandağ'da arama kurtarmaya katılan Zonguldak Madenciler Korosu, duygusal bir atmosferde konser verdi. Zonguldak'ta madenciler, Hatay Samandağ'daki depremzedelerin enkaz altından kurtarılmasına büyük katkı sağlamıştı. Bu özel etkinlikte kurtaran madenciler ve kurtarılan kadınların bir arada geldiği ve sıcak bir dayanışma örneği sergilediler. Havanın sıcaklığı ve heyecan dolu bir atmosfer etkisine ayrı bir anlam kattı.