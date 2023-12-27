KASTOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Kıyıdaki Kadınlar" temasını ele alan yarışmaya katılımcılar, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türlerinde eserlerle başvuru yapabilecekler.

Sanat ve kültür değeri yüksek, özgün ve nitelikli kısa film yapımını teşvik etmeyi hedefleyen yarışmaya son başvuru tarihi, 15 Şubat 2024 olarak belirlendi.

Yedi dakikayı geçmeyen kısa filmlerle katılım yapılabilecek yarışmanın başvuruları "www.kastob.org.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda toplumun, medyanın, gençlerin, kısa film yapanların kadın konusundaki farkındalığının arttırılması ve konuya ilişkin bir toplumsal duyarlılığın kazandırılması, Karadeniz kadınlarının ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerdeki kadınların temsil ettikleri kültürel değerlerin bilinmesi amacını taşıyan yarışmanın ödül töreni ise Dünya Kadınlar Gününe ithafen 2024 mart ayında düzenlenecek.

Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Samsunlu Genç İş İnsanları Derneği, Görsel Sanatlar Vakfı ve Cam Tavanı Delen Kadınlar Platformunun destek verdiği yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmada KASTOB Jürisi Özel Ödülü ve Gençlik Jürisi Özel Ödülü gibi özel ödüller de yer alacak.