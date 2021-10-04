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Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışacak filmlerinden Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' filmi izleyiciyle buluştu. Her iki yönetmenin de ilk uzun metrajlı filmi seyircilerin beğenisini topladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2021 Pazartesi 11:11
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Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 58.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmlerin ilk gösterimleri yapıldı. Film gösterimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirildi. Öte yandan açık havada düzenlenen film gösterimlerindeki filmlerin biletlerinin tükenmesi nedeniyle aynı filmler AKM Aspendos Salonu'nda da seyirciyle buluştu.

Cam Piramit yanında kurulan 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde ilk olarak Ulusal Uzun Metrajlı Film kategorisinde yarışan yönetmen Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' filmi seyirciyle buluştu. Film öncesinde gösterimin yapılacağı alana gelen Nacar ve film ekibi, girişteki alanda hatıra fotoğrafı çektirdi. Nacar'ın senaryosunu da yazdığı ve ilk uzun metrajlı filmi olan 'İki Şafak Arasında', seyircilerin beğenisini topladı.

Gecenin ikinci filmi ise yönetmenliğini Nazlı Elif Durlu'nun yaptığı 'Zuhal' oldu. Film öncesinde gösterimin yapılacağı 'Yıldızların Altında 1' sahnesine gelen Durlu ve film ekibi, girişte hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin başrol oyuncusu Nihal Yalçın'a filmi izlemeye gelenler büyük ilgi gösterdi. Film öncesinde konuşan Durlu, filmi izlemeye gelen herkese teşekkür etti. Durlu'nun da ilk uzun metrajlı filmi olan 'Zuhal' izleyiciden uzun süre alkış aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalya Altın Portakal Film FestivaliZuhal
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