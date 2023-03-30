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Kalyon Kültür 7’den 70’e Herkesi Atölyelerine Bekliyor

Kalyon Kültür, 7’den 70’e herkese hitap eden ve ücretsiz olan çeşitli atölyelerine İstanbulluları davet ediyor.

30 Mart 2023 Perşembe 14:22
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Kalyon Kültür 7’den 70’e Herkesi Atölyelerine Bekliyor

İSTANBUL- Kültür sanat birikimine katkı sunmak için 2020 yılından itibaren pek çok eserin sanatseverlerle buluşmasına sağlayan Kalyon Holding iştiraki Kalyon Kültür, 7’den 70’e geniş bir kitleye hitap eden eğitim atölyeleri ile kişisel gelişime imkân tanıyor. Kalyon Kültür, 18. yüzyılın sonlarında inşa edilen Nişantaşı’ndaki Taş Konak’ta ev sahipliği yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile şehrin uğrak noktası olmayı hedeflerken, kişisel gelişime de katkı sağlamayı amaçlıyor. Birbirinden değerli içerik ve yapımları kültür hazinemize kazandıran Kalyon Kültür, karikatürden fotoğrafçılığa, perküsyondan sanat tarihine çeşitli atölyelerin kapılarını İstanbullulara ücretsiz olarak açıyor.

Kalyon Kültür, bireysel olduğu gibi grup olarak da katılabilinen atölyeleri ile farklı deneyimlere imza atmayı ve keyifli zaman geçirmeyi vadediyor. Değerli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen ve her ay yenilenen atölyelere katılmak için internet üzerinden kayıt yaptırmak yeterli.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Kalyon KültürAtölyeSanat
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