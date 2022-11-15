Ã–DÃœLLÃœ YAZAR VE ÅžAÄ°R BETÃœL FIRAT BAÅžARIDAN BAÅžARIYA KOÅžUYOR

By Medya Protokol tarafÄ±ndan 5 KasÄ±m 2022 de dÃ¼zenlenen 3. GÃ¼mÃ¼ÅŸ Kariyer Ã–dÃ¼llerinde YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Fark Yaratan YazarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alan BaÅŸarÄ±lÄ± Yazar BetÃ¼l FÄ±rat, yine 8 KasÄ±m 2022 de gÃ¶rkemli bir tÃ¶ren ve birbirinden baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼nlÃ¼ isimlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kristal Ã‡am Ã–dÃ¼llerinde de YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± YazarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸarÄ±lÄ± Yazar FÄ±rat; â€œSon dÃ¶nemdeki beni mutlu eden baÅŸarÄ±m aldÄ±ÄŸÄ±m Ã¶dÃ¼ller olmakta. By Medya Protokol Dergisine ve Kristal Ã‡am Ã–dÃ¼lleri YÃ¶netim Kuruluna Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim bu Ã¶dÃ¼lleri layÄ±k gÃ¶rdÃ¼kleri iÃ§in. Hem duygulandÄ±m hem de onur duydum. Bundan sonraki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± daha ÅŸevkle ve keyifle yapabileceÄŸimi sÃ¶ylemek isterim. Bu ÅŸekilde Ã¶dÃ¼ller genelde daha fazla teÅŸvik ediyor beni; Ã¶zellikle de yeni eserler Ã¼retebilmem iÃ§in. Yeni eserler Ã¼zerindeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±m titiz bir ÅŸekilde devam etmekte." sÃ¶zlerini dile getirdi.

ONUN ETKÄ°LÄ° KALEMÄ° OKUYAN HERKESE Ä°YÄ° GELDÄ°

Etkili kalemiyle sosyal medyada da bÃ¼yÃ¼k etki yaratan ve Paradoks Okur Yazar olarak bilinen BetÃ¼l FÄ±rat, 4 eser sahibi, besteli ÅŸiirleri olan,Â Edebiyat Sanat Meltemi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni ve Aksed YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi olarak kariyerindeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam ediyor.

BETÃœL FIRAT ETKÄ°SÄ° SOSYAL MEDYADA DA DEVAM EDÄ°YOR

Ã–dÃ¼llÃ¼ yazar BetÃ¼l FÄ±ratâ€™Ä±n baÅŸarÄ± basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla Ã§Ä±kmaya devam ettiÄŸi kariyerindeki geliÅŸmelerden haberdar olmak istiyorsanÄ±z onu sosyal medyadan takip edebilir, kitaplarÄ±nÄ± kitap satan her yerde bulabilirsiniz.

BetÃ¼l FÄ±rat kimdir?

1984 yÄ±lÄ±nda Amasyaâ€™da doÄŸdu. Liseyi DiyarbakÄ±r Ä°lindeÂ DiyarbakÄ±r Anadolu Ã–ÄŸretmen Lisesiâ€™nde tamamladÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda lisansÄ±nÄ± Ankara Ãœniversitesi Ziraat FakÃ¼ltesiâ€™nde, 2018 yÄ±lÄ±nda da Ankara Ãœniversitesi Fen Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼â€™nde yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±. 2012 yÄ±lÄ±nda TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde gÃ¶revine halen Ankaraâ€™da devam etmektedir. TÃ¼rkiye Engelli Bayan Halter 2009 (BenÃ§ Press)Â ÅžampiyonasÄ±â€™na katÄ±larak ikinciliÄŸi yakalamÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu ana kadar 4 eser Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r. 3 Antoloji kitabÄ±nda yer almaktadÄ±r. Ã‡eÅŸitli web gazetelerinde kÃ¶ÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ±na ve dergi yazarlÄ±ÄŸÄ±na devam etmektedir. TÃ¼rkiye Yazarlar BirliÄŸi Ankara Åžubesi Ãœyesi, Ankara KÃ¼ltÃ¼r Sanat ve Edebiyat DerneÄŸi YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi, YazÅŸader Ãœyesidir. Edebiyat Sanat Meltemi Platformunun Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸini yapmaktadÄ±r.

Eserler:

Mavinin Fecri (Deneme KitabÄ±, 2020),

Mihrinin HicranÄ± (Åžiir KitabÄ±, 2021)

Kimine sevdadÄ±r, kimine cezadÄ±r. (Bestelenen Åžiiri, 2021)

Heybemden DÃ¶kÃ¼len Ã–ykÃ¼ler (Ã–ykÃ¼ KitabÄ±, 2022)

Siyah ÅžapkalÄ± Adam (Polisiye Roman, 2022)

Sisli Gece Ã–ykÃ¼, YÃ¼rekten Kaleme DÃ¶kÃ¼len Ã–ykÃ¼ler, YÃ¼rekten

Kaleme DÃ¶kÃ¼len Åžiirler (KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Antolojiler, 2022)

Ã–dÃ¼l;

2022 AltÄ±n Kalemler Mansiyon Ã–dÃ¼lÃ¼ (ÅžanlÄ± BayraÄŸÄ±m)

YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± Fark Yaratan Yazar Ã–dÃ¼lÃ¼, 3. Kariyer GÃ¼mÃ¼ÅŸ

Ã–dÃ¼lleri, 2022 By Medya Protokol

YÄ±lÄ±n En BaÅŸarÄ±lÄ± YazarÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼, Kristal Ã‡am Ã–dÃ¼lleri, 2022

Kristal Ã‡am Ã–dÃ¼lleri YÃ¶netim Gurubu

JÃ¼ri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±;

2022 Ferhat ve Åžirin Ã–ykÃ¼ YarÄ±ÅŸmasÄ± JÃ¼ri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

Edebiyat Sanat Meltemi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni