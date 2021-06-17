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Ozan Güven, Mahkeme bitmeden tiyatroya geri dönüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Haziran 2021 Perşembe 14:49
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Ozan Güven, Mahkeme bitmeden tiyatroya geri dönüyor

Ozan Güven, sahne hasretine dayanamadı. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası sonuçlanana kadar mesleğine ara verdiği söylenen Ozan Güven, bu sözden geri döndü.

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla 13,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ozan Güven, davası sonuçlanana kadar mesleğine ara verdiği iddia edilmişti.

Ozan Güven pandemi öncesine kadar kapalı gişe oynayan Baba Sahne imzalı Don Kişotum Ben oyunuyla tiyatroya geri dönüyor.

Ozan Güven'in Günay Karacaoğlu'yla beraber oynadığı oyun 10 Temmuz Cumartesi akşamı Bursa'da perdelerini açacak.

Haber Sedat Sarıkaya 

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Ozan GüvenMahkeme Bitmeden Tiyatroya Geri Dönüyor
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