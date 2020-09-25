Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1133
ALTIN
456.095
DOLAR
7.5603
STERLİN
9.7243
EURO
8.8092
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik,...
224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi
Son Dakika
224 kaçak botoks dolgu ürünü...
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Son Dakika
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Galatasaray bir üst tura yükseldi
Son Dakika
Galatasaray bir üst tura yükseldi

Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi

Ankara'da açılan '4'üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Gümüşhaneli tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak'ın, pestil ve köme (cevizli sucuk) ile süsleyerek hazırladığı gelinliği ilgi gördü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Eylül 2020 Cuma 12:45
0 Okunma
Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi

ANKARA - Gümüşhaneli Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü olan pestil ve köme ile gelinlik tasarladı. Kumaşı pestil, köme ve mavi boncuklarla süslenerek yapılan gelinlik 15 günde tamamlandı. Parlak, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleştirilen '4’üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda tasarladığı gelinliği sergiledi. Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  standında yöreye özgü diğer ürünlerle birlikte sergilenen gelinlik ilgi gördü.



'GÜMÜŞHANEMİZİN TANITIMI İÇİN BURAYA GELDİK'

Parlak, tasarladığı gelinliği pestil ve kömeyi tanıtmak için her gittikleri fuara götürdüklerini belirterek, gelinliği tek başına hazırladığını kaydetti. Parlak, "Dut pekmezi 'herle' dediğimiz ürünle birlikte yaptık. Daha sonra pestil ve kömeden süslemelerini yaptık. Gelinlik çok ilgi görüyor. Herkes tarafından resimleri çıkıyor. Daha önce Gümüşhane’nin tanıtım amaçlı yapılan bir şenlikte giyildi. Üzerinde farklı bir renkte gelinlik varmış gibi oldu" dedi.

Daha önce de Gümüşhane’nin yöresine ait endemik bitkilere dikkat çekebilmek açısından altın otu çiçeğinden ve Covid-19 pandemisine dikkat çekmek amacıyla maskeden gelinlik tasarladıklarını hatırlatan Parlak, "Son olarak da Gümüşeller Kooperatifimiz için pestilden gelinliğimizi fuar alanına getirdik. Gümüşhanemizin tanıtımını, yaptığımız organik ürünleri gösterebilmek için buraya geldik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pestil Ve Kömeden Yapılan GelinlikAnkaraSergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
Ayasofya’daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak
Ayasofya’daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans