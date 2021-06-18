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Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Haziran 2021 Cuma 14:25
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Sinema seyirci sayısı yüzde 69,5 azaldı

İSTANBUL - Pandemiyle sosyal faaliyetlere de büyük oranda kısıtlama gelirken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinema ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıldan bugüne sinema ile alakalı basında çıkan haber adedi 61 bin 706 olarak görüldü.
 

Aynı dönem içinde sadece sinema salonları ile alakalı çıkan haber adedi ise 2 bin 580 oldu. Haber içerikleri arasında sinemaların Kovid-19 tedbirleri içerisinde kapanması ve bazı sinema filmlerinin gösteriminin ertelenmesi yer aldı. Tiyatro ile alakalı çıkan haber adedi de 61 bin 935 olarak belirlendi.

Kurumun Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistikleri belli oldu. Böylelikle pandemi süreciyle birlikte bu tür etkinliklerin büyük oranda azaldığı kaydedildi. Özellikle sinema seyirci sayısı büyük oranda düşüş yaşarken, 2020 yılında sinema seyircisinin 2019 yılına oranla yüzde 69,5 azaldığı kaydedildi. Bunun yanı sıra tiyatro seyirci sayısı yüzde 43,1 azalırken, opera ve bale seyirci sayısının yüzde 20,5 azaldığı saptandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sinema SeyircisiPandemi Dönemi
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