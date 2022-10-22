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Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucularÄ± ile buluÅŸacak

Sosyolog - YazarÂ  Neslihan KARAYILAN Ä°zfuar (Ä°zmir Kitap FuarÄ±) 'nda okuyucusu ile buluÅŸacak.Â 

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:39
Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN okuyucularÄ± ile buluÅŸacak

ASLI M. SARI

Ä°ZMÄ°R

Ä°zmir Kitap FuarÄ±, yayÄ±nevleri ve yazarlarÄ± okuyucu ile buluÅŸturmaya, yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tÃ¼m bileÅŸenleri ile bir araya getirmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Dopdolu etkinlik programÄ±yla Ä°zmir Kitap FuarÄ±, 28 Ekim - 6 KasÄ±m 2022 tarihlerinde Fuarizmirâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin ev sahipliÄŸinde Ä°ZFAÅž ve SNS FuarcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek Ä°ZKÄ°TAP - Ä°zmir Kitap FuarÄ±, Fuarizmirâ€™de, kitapseverleri tekrar edebiyatÄ±n bÃ¼yÃ¼lÃ¼ dÃ¼nyasÄ±yla buluÅŸturacak.

28 Ekim - 6 KasÄ±m 2022 tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek Ä°zmir Kitap FuarÄ±, birbirinden deÄŸerli kitaplarÄ±n ve yazarlarÄ±n kitap tutkunlarÄ±nÄ±n buluÅŸma noktasÄ± olacak. Fuar, yazarlarla sÃ¶yleÅŸiler, imza gÃ¼nleri, paneller, canlÄ± yayÄ±nlar ve Ã¶zel etkinlilerle kentin kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir hizmet verecek. YÄ±l iÃ§erisinde 30â€™un Ã¼zerinde fuar ve etkinliÄŸe, yerli yabancÄ± binlerce katÄ±lÄ±mcÄ± ile ziyaretÃ§iye ev sahipliÄŸi yapan fuarizmir, 119 bin 400 metrekare aÃ§Ä±k ve kapalÄ± sergi alanÄ±, seminer salonlarÄ±, kafe alanlarÄ±, 2 bin 500 araÃ§ kapasiteli Ã¼cretsiz otoparkÄ±, servis olanaklarÄ± ve sahip olduÄŸu pek Ã§ok imkÃ¢n ile 28 Ekim â€“ 6 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda yayÄ±ncÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n tÃ¼m bileÅŸenleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve kitapseverleri aÄŸÄ±rlayacak.

Sosyolog - Yazar Neslihan KARAYILAN'da 31 Ekim Saat 17.00 da "Hikayelerin HayatÄ±mÄ±zda ki Ã–nemi" konulu sÃ¶yleÅŸisi Â ve kitaplarÄ±yla okuyucusu ile buluÅŸacak.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

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SosyologYazarNeslihan KarayÄ±lanÄ°zmir Kitap FuarÄ±Ä°zfuarIzmirASLI M. SARIYeni Ã‡aÄŸrÄ±
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