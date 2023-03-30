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TRT Ortak Yapımı “Tay” Yeniden Vizyona Giriyor

Vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören TRT ortak yapımı “Tay”, ramazana özel olarak yeniden izleyiciyle buluşacak. Hz. Muhammed’in İslam tarihinin dönüm noktası olan çileli “Hicret” yolculuğunu konu edinen yerli animasyon yapım, küçük büyük izleyicileriyle yarından itibaren beyazperdede buluşacak.

30 Mart 2023 Perşembe 18:57
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TRT Ortak Yapımı “Tay” Yeniden Vizyona Giriyor

İSTANBUL- Hz. Muhammed’in (SAV) “Hicret” yolculuğunu konu edinen ilk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı “Tay”, ramazanda yeniden izleyiciyle buluşacak. Annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı “Tay”, yarından itibaren beyazperdede sevenleriyle buluşacak.

Vizyona girdiği dönemde küçük büyük her yaştan izleyiciden büyük ilgi gören 3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk’un çevreci kahramanı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor. TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan yeni sinema filmi “Tay”, Orta Doğu’da vizyona giren ilk Türk animasyon filmi olmuştu.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TayTRT Ortak YapımıHz. Muhammedin (SAV) Hicret
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