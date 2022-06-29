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Uluslararası sanatçıların eserleri Bodrum’da sergilenecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Haziran 2022 Çarşamba 13:48
Uluslararası sanatçıların eserleri Bodrum’da sergilenecek

İSTANBUL - Dünyaca ünlü KÖNİG Galerie iş birliğiyle düzenlenecek “Harmony” sergisi 10 Temmuz Pazar günü Bodrum Loft’da kapılarını açıyor 

Almanya merkezli KÖNİG Galerie, 10 Temmuz 2022 Pazar günü Bodrum Loft iş birliği ile “Harmony” sergisini açacak.  Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstlendiği ve 4 Eylül 2022 Pazar tarihine kadar ziyaret edilebilecek “Harmony” sergisi, Bodrum’un tatil ve gurme turizmi ile dünyada sürekli olarak artış kaydeden marka değerine sanat alanında da önemli bir katkı sağlayacak. 

ULUSLARARASI SANATÇILARIN 7 ESERİ YER ALACAK 

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği sergide Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Dávila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alacak. Sanatseverler isterse QR kodları ile rotaya bağlanabilecek ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak, dilerse rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek. 

Bodrum Loft, geçen yaz da Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı Loft Art Sculptville’i düzenlemişti. Bodrum Loft ve KÖNİG Galerie’nin Harmony sergisi, Bodrum Loft’da düzenlenen üçüncü sanat etkinliği olacak. 

10 Temmuz Pazar günü Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin yer alacağı Bodrum Loft & KÖNİG Galerie etkinliği, kokteyl eşliğinde sürecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası SanatçılarESERBodrum
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