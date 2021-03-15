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Vay Babam Vay Filmi Sinema Salonlarını Sallamaya Geliyor!..

Vay Babam Vay filmi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema severleri meraklandırdı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
15 Mart 2021 Pazartesi 17:24
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Vay Babam Vay Filmi Sinema Salonlarını Sallamaya Geliyor!..

HABER: DİNÇER KARACALAR

Komedi türündeki Vay Babam Vay filmini Gökhan Arı yönetti. İşte film hakkında merak edilenler…
Sinemaport’un medya sponsorluğunu üstlendiği Vay Babam Vay, her saniyesiyle seyirciyi kahkahaya boğacak. Tam bir aile komedisi olan Vay Babam Vay 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Merakla beklenen filmin afişi ise yeni yayınlandı. Matine Film’in yapımını üstelendiği projenin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. Oyuncu kadrosunda ünlü isimleri barındıran Vay Babam Vay dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Filmin oyuncuları arasında Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel gibi sevilen isimler yer alıyor.

Vay Babam Vay Filminin Afişi Yayınlandı!

Vay Babam Vay filmi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sinema severleri meraklandırdı. Komedi türündeki Vay Babam Vay filmini Gökhan Arı yönetti. İşte film hakkında merak edilenler…

Güçlü kadrosuyla muhteşem bir prodüksiyona imza atan film uzun süre kapalı olan sinema salonlarında büyük etki yapacak gibi görünüyor. Gişede yılın filmleri arasına gireceğe benzeyen Vay Babam Vay, her saniyesiyle seyirciyi kahkahaya boğacak. Tam bir aile komedisi olan Vay Babam Vay 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Merakla beklenen filmin afişi ise bugün yayınlandı. Matine Film’in yapımını üstelendiği projenin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. Oyuncu kadrosunda ünlü isimleri barındıran Vay Babam Vay dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Filmin oyuncuları arasında Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel gibi sevilen isimler yer alıyor.


Vizyona girmek için gün sayan Vay Babam Vay, 14 Mayıs 2021’de izleyici ile buluşacak.


Vay Babam Vay Filminin Konusu Nedir?
İsmet öldükten sonra eşi,çocukları,kardeşleri ve kasabadan diğer insanlar cenaze uğurlaması için eve toplanırlar. Eve gelen imam ikindi namazına kadar cenazeyi kaldırıp defnetmek gerektiğini İsmet’in çocuklarına söyler. Ancak İsmet’in abisi uğurlamaya geç kalacağı için cenaze bir türlü kaldırılamaz. İşte tam burada aile kendi arasında miras paylaşımlarını konuşurken olmadık işler başlarına gelir. İsmet’in başka bir kadından olma çocuğu cenazeye gelince işler sarpa sarar. İsmet’in oğulları Sefa ve Eyüp bu durumu anneleri Şerife’ye belli etmemeye çalışır. Herşeyin yolunda gittiğini zannettikleri sırada İsmet’in sevgilisi Ajda eve gelir ve mirastan pay ister. Yoksa herşeyi anlatıp rezil etmeyle tehdit eder. Sefa ve Eyüp ne yapacaklarını bilemez. Ajda şiddetli bir konuşmanın sonunda ayağı takılıp yere düşer. Ajda’nın öldüğünü zanneden Sefa ve Eyüp onu bir sandığa kitler. Bundan sonra herşey karmaşık bir hal alır. İsmet ailesine mirastan başka her tülü belayı bırakıp gitmiştir.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Vay Babam VayFilmSinemaKomedi
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