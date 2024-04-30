Kuzey Koreli bir sığınmacı, diktatör Kim Jong-un'un her yıl 25 bakire kızı "Zevk Takımı"nın bir parçası olarak seçtiğini anlattı.

30 yaşındaki Yeonmi Park , genç kadınların çekiciliklerinin yanı sıra siyasi sadakatleri nedeniyle seçildiğini iddia ediyor.

Dailystar'da yer alan habere göre Park, şişman diktatöre ve onun parti dostlarına hizmet etme gibi şaibeli bir onur nedeniyle iki kez araştırıldığını, ancak "aile statüsü" nedeniyle seçilmediğini iddia ediyor.

Park “Her sınıfı ziyaret ediyorlar ve hatta güzel birini özlerlerse diye okul bahçelerine bile gidiyorlar.Güzel kızlar bulduklarında yaptıkları ilk şey aile durumlarını, yani siyasi durumlarını kontrol etmek oluyor. Kuzey Kore'den kaçan aile üyeleri olan, Güney Kore'de veya başka ülkelerde akrabaları olan kızları ortadan kaldırıyorlar." dedi