MALATYA (AA) - Yılmaz, Diniye Çalık İlkokulu'nda düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrasında zor günler yaşayan ama dirayetiyle, ferasetiyle ve her zaman dik duruşuyla Türkiye'ye örnek olan Malatya'da, öğrenci ve öğretmenlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Her eğitim öğretim yılının yeni bir heyecanla başladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 2023-2024 öğretim yılına yeni bir bakış açısıyla başladık. Bakanımızın bir genelgesiyle okullarımıza bazı tavsiyelerimiz ve emirlerimiz oldu. Bunların başında gelen öncelikle şu anda içinde bulunduğumuz bu ilkokulumuzda olduğu gibi okullarımızda olabildiğince çocuklarımızın geleneksel oyunlarımızla buluşturulması ve onların başta fiziki obezite sonra da dijital obeziteye karşı muhafaza edilmesi. Bunun için de okul alanlarımızda çocuklarımızı geleneksel oyunlarımızla buluşturmak bizim önceliğimiz olacak. Yine çocuklarımızın içinde bulundukları kültürü, ortamı, şehri tanımaları için bir gayret içerisinde olacak öğretmenlerimiz. Özellikle seçmeli derslerde, ortaokullarda ve liselerde, bilim, insan, toplum, din, ahlak, değer ve kültür, sanat ve spor alanında her bir kategoriden yavrularımızın ders seçerek akademik derslerle beraber ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesi esas alınacak. Bunun için de bizim öğretmenlerimize ve yöneticilerimize çok büyük sorumluluklar düşmekte."

Öğretmenlerin bu açıdan en güçlü halkaları olduğunu belirten Yılmaz, çocukları geleceğe hazırlayacak olan öğretmenlerin çocukları, bilginin aydınlığını göstererek insanlığın ve toplumun geleceğinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına, Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacaklarını söyledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kentin artık yaşadığı kötü anları geride bırakıp hayatın normalleştiğini ve yaşamın devam ettiğini okullarla topluma, halka göstermeye devam edeceğini kaydeden Yazıcı, "Sevgili öğrenciler, her şey tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi olacak. Kültür, sanat, spor, eğitim her şey ama her şey 6 Şubat'tan önce nasılsa önümüzdeki günlerde de aynısı olacak. Sevgili öğretmenlerimden de hayatın normalleştiğini, eğitimin tıpkı eskisi gibi devam etmesi gerektiğini ve buna göre hareket edilmesini bekliyorum." dedi.

Malatya'da görev yapan 11 bin 378 öğretmene seslenen Yazıcı, 153 bin 900 çocuğun onlara emanet olduğunu, onları en güzel ve doğru şekilde dönüştürmenin öğretmenlerin görevi olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın da açılış konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.

Protokol üyeleri, ders zilini çalarak sınıfları gezdi, öğrencilere kitap dağıttı.