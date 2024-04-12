Uçar, motosiklet sporunda ulusal ve uluslararası faaliyetlerini değerlendirdi.

Milli motosikletçilerin sezona iyi hazırlandıklarını belirten Uçar, "2024 sezonuna hem organizasyon olarak hem de milli sporcularımız olarak çok iyi başladık. Erciyes'te Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na imza attık ve uluslararası camiadan tam not aldık. Hemen ardından milli sporcularımızın dünya yarışlarındaki başarılarıyla sevindik. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu'nun galibiyetleri ile gururlandık. Genç sporcumuzun Barselona'da yeni takımı Rokit BMW ile zaferi bütün dünyada yankılandı ve manşetlere taşındı." diye konuştu.

Ay-yıldızlı motosikletçilerin moral ve motivasyonlarının da gayet güzel olduğunu ifade eden Uçar, "Bu sezon yurt dışında 19 farklı şampiyona ve kupada ülkemizi temsil edeceğiz. Bu kadar çok sınıf ve şampiyonada mücadele eden tek federasyonuz. İnşallah geçen seneki madalya rekorumuzu da geliştireceğiz." dedi.

Yurt içinde de yoğun bir yarış takviminin motosiklet sporcularını beklediğini belirten TMF Başkanı Uçar, "Teknik kurulumuz sezon için hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Bilecik'te ilk kez düzenleyeceğimiz Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile sezona merhaba diyeceğiz. Hemen hemen her bölgede Türkiye şampiyonamızın bir ayağı yer alacak, zorlu bir takvim yarışçılarımızı bekliyor. 5 yaşından 65 yaşına kadar bütün yaş gruplarının yanı sıra her branşımızda kadınlar kupası da düzenleyeceğiz. Başta kulüplerimiz olmak üzere tüm sporcularımıza başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde 9 branşta, 33 farklı etaplar halinde yarışlar düzenlenecek

Türkiye'de motosiklet sporuna ilginin giderek arttığını da kaydeden Uçar, "Motosiklet kullanımı ve satışlarının otomobil satışlarını geçip 1 milyonu geçmesi ile birlikte motor sporlarına katılım giderek büyüyor. Federasyon olarak bu sezon 9 branşta, 33 farklı ayaktan oluşan Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz." dedi.

Yurt içinde ulusal şampiyona takvimi 20-21 Nisan tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile birlikte ilk kez Bilecik'te start alacak. 5 ayaklık şampiyona daha sonra Bergama, Sakarya, Antalya ile devam edip, 2-3 Kasım tarihlerinde final yapacak.

Motor sporlarının gözde organizasyonu Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası, 27-28 Nisan tarihlerinde İzmir Yarış Pisti'nde başlayacak ve 26-27 Ekim'de 6 ayak üzerinden tamamlanacak. Yamaha Kadınlar Kupası da ayrıca pist yarışlarıyla birlikte yıl boyunca gerçekleştirilecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası'nda sezon Fethiye'de açılacak

Motor sporlarında her yaş grubunun yer aldığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nda sezon 11-12 Mayıs tarihlerinde Fethiye'de başlayacak. Afyonkarahisar, Çatalca, Kayseri, Balıkesir (Gönen) ve Elazığ etaplarının ardından 12-13 Ekim'de Türkiye Motokros Şampiyonası 7. ayak yarışlarıyla Aliağa'da tamamlanacak.

Zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda ise sporcular, 25-26 Mayıs tarihlerinde İznik'te sezona "merhaba" deyip, Kartepe, Mersin, Fethiye'den oluşan yarış takviminde şampiyonluk mücadelesi verecekler.

Türkiye, uluslararası motosiklet yarışlarına da ev sahipliği yapacak

Ulusal şampiyonaların yanı sıra 18-19 Mayıs tarihlerinde Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası ve 7-8 Eylül tarihlerinde de Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etapları gerçekleştirilecek.

Dünya Hard Enduro Şampiyonası ise 10-12 Ekim tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek.

Türk sporcular, 2024 sezonunda uluslararası organizasyonlara adeta çıkarma yapacak. Milli sporcular başta Dünya Superbike Şampiyonası, Dünya Supersport Şampiyonası, Dünya Moto2 Şampiyonası, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Dünya Süper Enduro Şampiyonası, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Motosurf Şampiyonası, R3 cLU cRU Dünya Kupası, Avrupa Ralli Kupası, Avrupa Pist ve Motokros Şampiyonaları, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası, BMU Avrupa Pist, Süpermoto, Motokros ve Ekstrem Enduro Şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı temsil edecekler.