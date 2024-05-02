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Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için iddiasını sürdürmek isteyen Corendon Alanyaspor ise ligde 48 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde son iki maçını kazanamayan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı, geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düştüğü maçta son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de düşme hattının 4 puan önünde 38 puanla 14. sırada yer alan MKE Ankaragücü , alt sıralardan uzaklaşmak için seyircisi önünde sahaya 3 puan için çıkacak.

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