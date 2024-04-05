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Tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirilen paylaşımda, eğitim görüntülerine de yer verildi.

Açıklamada, eğitim süresince "Seferberlik Tatbikatı", "Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi", "Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı", "Hudut Güvenliğinin Sağlanması tatbikatları", "Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" olmak üzere 5 ana faaliyet ve bunlara bağlı özel tatbikatların yapıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığının ( MSB ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kış-2024 Tatbikatı'nın 5 Mart'ta başlatıldığı belirtildi.

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