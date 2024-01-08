Haber: Beyza Betül Cihan

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Kastamonuspor'un başarı hikayesine vurgu yaparak, şampiyonluk yolunda kulübün yanında olduklarını belirtti. Bahar, "Kastamonuspor, tutkulu futbolseverlerin kalbinde her zaman özel bir yerde. Değerli abilerimiz, bu kulübe kıymetli bir emek veriyor. Üst lige çıkmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Genç delegenin ifadeleri, Kastamonuspor'un geçmişteki başarılarına vurgu yaparken, bu sezonki hedeflerine odaklanmanın önemini vurguluyor. Ali Bahar, şu sözlerle devam etti "Hemşerilerimiz ve bürokratlarımız da desteklerini esirgemesin. Bu sene, sıkı bir birlik ve beraberlikle hareket etmeliyiz. İnanıyorum ki Kastamonuspor, çok büyük başarılara imza atacak ve hepimizi gururlandıracak."

21 yaşındaki Çatalzeytinli Türkiye Futbol Federasyonu en genç üst kurul delegesi olan Ali Bahar, bu sözleriyle sadece bir futbol kulübüne değil, bir topluluğa verilen destek ve birlik mesajını da yansıtıyor. Bahar'ın, genç yaşına rağmen Türk futboluna katkı sağlayan bir isim olarak ön plana çıkması, spor camiasında dikkat çekiyor.