İSTANBUL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim çalışmalarına katıldı.İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen toplantıda CHP’deki değişim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"KİŞİLERİN DEĞİŞMESİYLE BAŞARI GELMEZ"

Muharrem İnce, "Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor, çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış ? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez. İlkeler olacak, zihniyeti değiştireceksin. 2010'da Kılıçdaroğlu geldiğinde, büyük bir değişim yaşanmıştı. Niye olmadı? Çünkü 2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatorya kurdu." diye konuştu.

"BU SEÇİMDE ZOR OLAN BİR ŞEY VARDI; KAYBETMEK, GELDİ ONU BAŞARDI"

İnce, Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin çekildik. Daha ne yapacağım ben sana. Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı; kaybetmek. Geldi onu başardı" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en fazla iftiraya uğrayan siyasetçisi olduğunu belirten ince açıklamasının devamında, “OImayan kasete benim kafamı eklediler. Montaj. Dekontlar 5 milyon dolar, 10 milyon dolar havalarda uçuştu ve bunları Gelecek Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri paylaştı, yaydılar. Şimdi 5 tanesi tutuklu, daha turpun büyüğü heybede. Acele etmeyin daha bunun terör ayağı var. İnsanların şerefiyle oynamak nasılmış herkes öğrenecek. Turpun büyüğünü gördüğümüzde çok şaşıracağız. Ama direneceğiz" dedi.

HABER:METE YILMAZ