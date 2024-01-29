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Suns'ta Devin Booker'ın 44 sayı, 4 ribaunt ve Kevin Durant'in 15 sayı, 5 asistlik performansları sezonun 20. yenilgisini önleyemedi.

Orlando Magic, sahasında Phoenix Suns'ı 113-98 mağlup ederek 24. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Grizzlies'te Jaren Jackson Jr 25, Vince Williams Jr 20 ve GG Jackson 18 sayı kaydetti.

NBA 'e 5 maçla devam edildi. Grizzlies'i mağlup ederek art arda 3, sezonun 27. galibiyetini alan Pacers'ta Bennedict Mathurin 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 10 ribaunt ve Pascal Siakam 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle oynadı.

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