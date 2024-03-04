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Bölgeden geçerken kazayı görüp ekiplere bilgi veren Mehmet Özyürek, gazetecilere, "Kaza yeni olmuştu. Yoldaki araç parçalarına çarptıktan sonra az ileride durduk. 112'yi aradık ve araçlardaki yaralıları çıkardık." dedi.

Gazze'ye yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesi daha gönderilecek

Gazze'ye yaklaşık 2 bin 700 tonluk yardım malzemesi daha gönderilecek

Kazada, sürücülerden Ö.S. ve M.E. ile araçlarda bulunanlardan S.E. yaşamını yitirdi, yaralanan 6 kişi ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere sevk edildi.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden M.E. idaresindeki 38 HP 574, Ö.S. yönetimindeki 38 AGA 564 ve H.Ö'nün kullandığı 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

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